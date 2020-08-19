Адвокат Ефремова оказался замешан в криминальной истории с избиением юриста

Москва, 19 августа. Адвокат российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, Эльман Пашаев оказался фигурантом криминальной истории, связанной с известным блогером и избиением юриста. Об этом свидетельствуют материал уголовного дела, зарегистрированного в Мытищинском городском суде.

В 2016 году стало известно о гражданке Светлане Тверской, которую обвинили в мошенничестве и этапировали в РФ из Объединенных Арабских Эмиратов. Родственники Тверской обратились за помощью к известной инстальвице Ольге Лейбман. Они заплатили ей 170 тысяч долларов, а она помогла найти им адвоката, однако освободить Тверскую не удалось.

После этого подсудимая пожаловалась на своего защитника Эльману Пашаеву, который пригласил юриста к себе домой для деловой беседы. Однако диалога не вышло, после чего Пашаев избил гостя и заставил написать расписку о возвращении денежных средств, полученных за свои услуги.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В 2019 году Мытищинский суд приговорил Пашаева к одному году условно за самоуправство. Что касается госпожи Тверской, то она была освобождена и спешно покинула страну.

Напомним, что Эльман Пашаев представляет в суде интересы Михаила Ефремова, который вечером 8 июня устроил смертельную аварию в центре Москвы. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Стоит отметить, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.