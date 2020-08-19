Sohu предупредило, что РФ может повторить таран кораблей США в Черном море

Москва, 19 августа. Китайские аналитики предупредили, что Россия будет жестко пресекать любые попытки США закрепиться в Черном море. Материал экспертов опубликован в издании Sohu. «ПолитРоссия» публикует его перевод.

Аналитики подчеркнули, что Россия всегда считала этот регион зоной своих интересов, а страны НАТО за последние годы пытаются наращивать свое присутствие в Черном море, которое нередко называют «задним двором» России. Военные корабли Североатлантического альянса стали регулярно устраивать провокации в этом регионе, что приводит к напряженным ситуациям между сторонами.

«Напряженная обстановка в Черном море значительно увеличивает вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО», — указали в Sohu.

Китайские аналитики подчеркнули, что Черное море — чрезвычайно важный регион, где пересекаются интересы многих сил. РФ всегда считала, что здесь сфера ее влияния, а страны Запада пытаются вытеснить силы оппонента оттуда. Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Сложившаяся ситуация совершенно не устраивает США и их союзников по НАТО, пишут китайские эксперты.

Напомним, воссоединение полуострова с Российской Федерацией произошло в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Большинство жителей Крыма выступили за то, чтобы полуостров вошел в состав РФ.

«Частые контакты России и НАТО в Черном море крайне опасны. Регулярные походы западных кораблей вызывают у РФ сильное раздражение», — указали аналитики.

Они напомнили об инциденте в Черном море, который произошел в 1988 году. Тогда Москва продемонстрировала готовность к защите своих интересов. Как заметили авторы материала в китайском издании, тогда произошло столкновение кораблей ВМС США и СССР. Первые были вынуждены отступать после тарана советских сторожевых кораблей, отметили аналитики. Они добавили, что Россия способна повторить трюк с тараном кораблей США.

«Учитывая современные боевые возможности РФ, включая ядерное оружие, российские боевые корабли и самолеты способны еще более ожесточенно сдерживать своих оппонентов по НАТО», — резюмировали эксперты из Китая.

Ранее эксперты китайского издания Sohu выразили уверенность в том, что Россия может противостоять США при гораздо меньшем военном бюджете. Они подробно объяснили, почему Пентагон считает РФ серьезной угрозой.