Почему загар старит: причины, признаки и способы защиты от фотостарения лица

Что такое фотостарение кожи? Почему оно возникает? Есть ли способы защититься от него? И что делать, если первые признаки фотостарения уже проявились? На вопросы отвечает врач-дерматовенеролог Детской клиники МЕДСИ на Пироговской Вера Малиновская.

Что такое фотостарение лица

Мода на красивый загар возникла несколько десятилетий назад и не спешит сдавать позиции. Бронзовое тело выглядит куда привлекательней белесого, а потому отдых в шезлонге на пляже летом и регулярное посещение солярия воспринимаются как дань красоте. Но врачи бьют тревогу: загар не только не полезен, он еще и отбирает ту самую красоту, сохранить которую стремится каждая женщина.

«Мало кто задумывается, что загар — это защитная реакция кожи, — комментирует врач-дерматовенеролог Вера Малиновская. — Потемнение возникает как ответ на воздействие ультрафиолета. Если это воздействие происходит часто, возрастает риск онкологических заболеваний кожи и фотостарения».

Как оно происходит? Ультрафиолет меняет структуру кожных покровов. Его короткие UVA-лучи воздействуют только на верхний слой — эпидермис, но работают разрушительно. Регулярные «ожоги», которые провоцирует загар, со временем приводят к появлению очагов микровоспалений, затруднению кровотока, повреждению капилляров, питающих кожу. Клетки не получают достаточного питания, происходит обезвоживание, разрушение клеточных мембран.

Внешне признаки фотостарения проявляются не сразу. Кожа способна к активной регенерации, и если она испытывает избыток ультрафиолета не часто, а время от времени, успевает восстанавливать свою структуру. Опасно регулярное воздействие ультрафиолета, а также его негативное влияние на возрастную кожу. В этом случае хроностарение проявляется во всем многообразии симптомов:

утолщение кожи — она становится грубой, пористой;

появление пигментных пятен в результате избыточного синтеза дермой защитного пигмента меланина;

сухость, шелушение, дряблость кожи, появление многочисленных мелких морщинок.

«Первые признаки фотостарения можно заметить и у молодых женщин, в возрасте 25-30 лет, — продолжает Вера Малиновская. — У любительниц пляжей и соляриев возрастные отметины появляются рано, а кожа увядает очень быстро. Фотостарение схоже по признакам с возрастными изменениями, но протекает быстрее естественного».

Кого старит загар

На некоторых людей солнечные лучи воздействуют особенно агрессивно. В группе риска – пожилые люди, естественные защитные механизмы которых снижены. Получить солнечный ожог могут и дети — до 10 лет их организм почти не умеет защищаться от ультрафиолета.

Светлокожим людям следует соблюдать осторожность в течение всей жизни: у них снижена выработка защитного пигмента меланина, из-за чего повреждение кожных покровов происходит быстрее и затрагивает глубинные слои.

Также подвержены фотостарению:

курильщики — из-за разрушающего воздействия никотина и табачных смол на эпидермис;

женщины в период гормональных изменений — на фоне колебаний уровней прогестерона и эстрогена возрастает чувствительность к ультрафиолету. Поэтому в подростковом возрасте, во время беременности и грудного вскармливания, в период климакса могут появляться пигментные пятна на лице.

Многократно повышает риск хроностарения частое посещение солярия. Процедура разрушает структуру кожных покровов, подавляет выработку волокон, формирующих каркас кожи — коллагена и эластина.

Защита от фотостарения

«Кожу нужно защищать от солнца в любом возрасте, особенно светлокожим людям — уточняет врач-дерматовенеролог Вера Малиновская. — Летом в часы солнечной активности нельзя находиться на пляже, а если выходите на улицу, закрывайте лицо широкополой шляпой, надевайте легкую хлопковую одежду и используйте солнцезащитные крема с высоким SPF-фактором — 30-50».

Если признаки фотостарения уже проявились, справиться с ними поможет косметолог. Для предупреждения раннего увядания кожных покровов могут применяться эффективные процедуры.

Биоревитализация — инъекции гиалуроновой кислоты . Это вещество вырабатывается в организме, а при агрессивном воздействии ультрафиолета его синтез снижается. Биоревитализация устраняет последствия дефицита гиалуроновой кислоты, что повышает упругость кожи, помогает ее регенерации, восстанавливает эластичность и выравнивает цвет лица.

— . Это вещество вырабатывается в организме, а при агрессивном воздействии ультрафиолета его синтез снижается. Биоревитализация устраняет последствия дефицита гиалуроновой кислоты, что повышает упругость кожи, помогает ее регенерации, восстанавливает эластичность и выравнивает цвет лица. Микродермабразия . Деликатная шлифовка верхнего кожного покрова, при котором снимается слой отмерших клеток. Сразу после процедуры лицо выглядит свежим, сияющим. А в долгосрочной перспективе микродермабразия улучшает клеточное дыхание, стимулирует выработку структурных волокон и улучшает питание эпидермиса.

. Деликатная шлифовка верхнего кожного покрова, при котором снимается слой отмерших клеток. Сразу после процедуры лицо выглядит свежим, сияющим. А в долгосрочной перспективе микродермабразия улучшает клеточное дыхание, стимулирует выработку структурных волокон и улучшает питание эпидермиса. Химический пилинг . Отшелушивание верхнего кожного покрова с помощью растворов кислот. При поверхностном воздействии улучшается цвет лица, уходят мелкие морщинки, сужаются поры. При срединном удается избавиться от гиперпигментации и более заметных морщин.

. Отшелушивание верхнего кожного покрова с помощью растворов кислот. При поверхностном воздействии улучшается цвет лица, уходят мелкие морщинки, сужаются поры. При срединном удается избавиться от гиперпигментации и более заметных морщин. Лазерная шлифовка . Воздействие на эпидермис лазером, который «выпаривает» поврежденные слой клеток на строго заданной специалистом глубине. Удаление «балласта» ускоряет регенерацию здоровых тканей и обновляет кожу.

. Воздействие на эпидермис лазером, который «выпаривает» поврежденные слой клеток на строго заданной специалистом глубине. Удаление «балласта» ускоряет регенерацию здоровых тканей и обновляет кожу. Мезотерапия. Увлажнение, питание, восстановление структуры кожи путем введения лечебных «коктейлей» тонкой иглой. Состав раствора определяет врач в зависимости от состояния кожных покровов и сопутствующих проблем, возникающих на фоне фотостарения.

Эффективность каждого метода зависит от квалификации специалиста, поэтому стоит взвешенно подбирать косметологический кабинет или клинику для проведения процедур. При профессиональном выполнении результат будет заметен уже после первой процедуры, но для полного устранения последствий фотостарения потребуется курс из 4-7 процедур, рекомендованных косметологом.