Диетолог предупредила об опасности вчерашней заварки

Москва, 19 августа. Китайские ученные уверены, что чай может быть вреден для здоровья уже через 15 минут после заваривания. Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала выводы китайских ученых.

Соломатина напомнила, что на поверхности напитка образуется пленка, которая состоит из эфирных масел. В состав данной пленки входят органические соединения, окисляющиеся при контакте с воздухом и образующие возникновение патогенной микрофлоры. При этом напиток начинает портиться, передает KP.Ru.

Через сутки после заваривания в чае образуется большое количество микотоксинов, которые представляют опасность для здоровья человека. Данные микротаксины вызывают нарушение работы кишечника и других органов.

«Кровоток разносит по всему телу выделяемые микроорганизмами токсины, то значительный удар приходится на печень. Может пострадать и сердце», — пояснила Соломатина.

Кроме того, диетолог рассказала о качестве пакетированного чая. По ее словам, зачастую качество подобного чая вызывает массу вопросов.

«Очень часто в такие пакетики фасуют низкокачественное сырье - обломки чайных листьев, чайную крошку, которые невозможно было бы продать в пачках», — отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что хорошего чая из подобного сырья не получится. Кроме того, в таких пакетиках нередко находят плесневые грибки из-за технологических нарушений на производстве.