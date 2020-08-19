Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

Москва, 19 августа. Министерство финансов РФ считает необходимым пересмотреть параметры налога на дополнительный доход (НДД). С этим категорически не согласны представители крупных нефтяных компаний. Руководители пожаловались российскому президенту Владимиру Путину, направив соответствующее письмо.

Напомним, что чиновники финансового ведомства пришли к выводу, что изменение параметров НДД в нефтяном секторе позволит бюджету за три года получить почти 200 млрд рублей. В министерстве подчеркивали, что именно такую сумму в прошлом году не получил отечественный бюджет от перешедших на этот налог месторождений.

По мнению топ-менеджмента крупнейших нефтяных компаний, министерство финансов намеревается в очередной раз изменить правила налогообложения, что приведет к нарушению принципа «финансовой стабильности».

Представители нефтяных компаний подчеркнули, что за пять лет действия данного вида налога в бюджет страны поступили почти 180 млрд рублей. По их мнению, существующая система НДД является эффективной.

По некоторым данным, российский лидер уже дал поручение правительству рассмотреть письмо.