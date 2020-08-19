Эксперт объяснил, почему в России не дорожают подержанные машины

Москва, 19 августа. Специалисты розничной сети автомобилей установили, что за семь месяцев нынешнего года произошло замедление роста цен на подержанные машины. Показатель составил всего 0,8%.

Операционный директор сети Михаил Ерцев отметил, что средняя цена на машину с пробегом в популярном сегменте в июле составила 723 тысячи рублей. Это всего на две тысячи больше, чем в июне. Ряд аналитиков ожидал иную тенденцию, рассчитывая на отложенный спрос, который должен был сформироваться в результате ограничительных мер.

«Это уникальная ситуация. Однако спрос примерно остался на уровне докризисном, поэтому средние цены и не выросли. Также это может быть связано с тем, что люди на фоне слухов о повторном введении ограничений не готовы делать дорогие покупки», — объяснил эксперт.

Он также считает, что отсутствие высокого спроса связано и с тем, что владельцы машин с очень хорошим техническим состоянием решили пока повременить с обновлением транспортного средства, сообщает «Пятый канал».

Стоит отметить, что ранее эксперты составили список подержанных машин, которые не рекомендовано покупать. Причины связаны с ненадежностью или низким уровнем ликвидности, пишет «Ридус».