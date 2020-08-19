Мартиросян побрился налысо ради сходства со звездами боевиков

Москва, 19 августа. Известный телеведущий и комик Гарик Мартиросян побрился налысо, чтобы стать похожим на голливудских звезд. Новую «прическу» артист продемонстрировал своим подписчикам в Instagram.

«Опять побрился налысо. Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян», — написал юморист под фото.

Свою лысину Мартиросян назвал «летней прической». Судя по всему, избавиться от волос на голове артисту помогла жена Жанна.

«Что значит, опять побрился?! Правильнее будет так — опять побрила», — прокомментировала публикацию комика его супруга.

Фотография лысого Мартиросяна подняла настроение подписчикам артиста. Поклонники сравнили юмориста и с другими известными личностями.

«Джейсон Уиллис Мартиросян», — пошутил певец Вираб Вирабян.

«Вылитый Лаврентий Павлович», — написал mda1318.

«Ереванский Вин Дизель», — прокомментировал zidane2016ziz.

«Можно вместо Нагиева в рекламах сниматься», — предложил l.u.k.a.s.2020.

«Молодой Познер», — обратил внимание на сходство Мартиросяна с журналистом artem.atyakshev.

«Как-то помолодел сразу! На серийного убийцу стал похож», — написала bainbaina.

«Зато мыть голову удобно», — отметил aleksandr261012.

«Вот и лето прошло, а волос не бывало», — переиначил хит Софии Ротару artem_podolets.

Отметим, что не так давно Гарик Мартиросян уже удивлял подписчиков в Instagram. Он опубликовал в соцсети видео, на котором показал «Человека-клубнику», перемещающегося по Москве на самокате.