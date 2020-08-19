Мясников отреагировал на слухи о введении карантина в России

Москва, 19 августа. Известный доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре. Мнением врач поделился в своем Telegram-канале.

Он назвал подобное развитие сценария крайне маловероятным. Кроме того, по словам Мясникова, нет никаких предпосылок для этого.

«Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия и что пойти на это можно лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах», — подчеркнул доктор.

Александр Мясников пояснил, что, основываясь на эпидемиологических данных, такого форс-мажора быть не может. Как признался врач, после отпуска он не раз слышал информацию о якобы «полном закрытии всего с 20 сентября». По словам Мясникова, именно поэтому ему даже отказали в выступлении в Краснодаре.

«Сегодня и официальные лица подтверждают, что закрытия не планируют. Что еще надо?» — отреагировал Мясников на непроверенную информацию о якобы введении карантина в сентябре.

Врач добавил, что этого не будет, так как нет медицинских показаний.

Ранее Мясников подверг жесткой критике меры, которые вводят в зарубежных странах для ограничения распространения коронавируса. Он обратил внимание на то, что жесткие карантинные меры, которые действовали минувшей весной, не смогли остановить распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, вспышка заболевания произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания, приняли ряд ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19. По последним данным, в Москве за сутки 1242 пациента с коронавирусом полностью выздоровели, отмечает RT.