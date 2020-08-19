Ученые открыли неизвестный ранее механизм заражения коронавирусом

Москва, 19 августа. Немецкие ученые открыли ранее неизвестный механизм заражения клетки коронавирусной инфекцией. Открытие было совершено во время изучения поверхности патогена. Исследователи полагают, что новые данные помогут в создании вакцины и других препаратов для лечения пациентов с опасной инфекцией. Данные об этом были опубликованы в журнале Science.

В статье отмечается, что ученые использовали криоэлектронную томографию, усреднение субтомограмм и молекулярное динамическое моделирование. Это позволило проанализировать структуру S-белка, который играет главную роль в связывании COVID-19 с поверхностью клетки и проникновении вируса внутрь. Исследователи создали порядка 260 криотомограмм тысячи различных вирусов, несущих в среднем 40 белков-«шипов» на своей поверхности.

Выяснилось, что глобулярная часть S-белка, которая содержит рецептор-связывающую область и механизмы, необходимые для слияния с клеткой, соединена с гибкой ножкой, передает URA.RU.

Ученые утверждают, что с помощью ножки связывающая часть может перемещаться, что позволяет ей находить рецептор для слияния с целевой клеткой. Суставы ножки покрыты гликанами, которые защищают ее суставы от антител. Создание препаратов против гликанов позволит открыть новый путь для создания эффективных методов терапии коронавируса.