Раскрыты подробности смерти члена белорусского избиркома

Минск, 19 августа. Смерть директора белорусского Волковысского военно-исторического музея Константина Шишмакова, который был членом участковой избирательной комиссии на президентских выборах, не носила криминальный характер. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Шишмаков пропал 15 августа. В тот день он позвонил супруге и сообщил, что уволился и идет домой, однако на связь больше не выходил. Тело директора музея обнаружили 18 августа в реке Неман, передает НСН. Также спасатели нашли автомобиль члена УИК. Как рассказал командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган телеканалу РЕН ТВ, машину обнаружили с помощью беспилотников.

По словам Ковгана, в последнее время у Шишмакова были проблемы на работе. По предварительной версии, 29-летний директор музея свел счеты с жизнью.