Дочь Успенской опубликовала скандальную переписку с матерью

Москва, 19 августа. Дочь королевы российского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала новый пост, посвященный матери. Девушка выложила в Instagram скандальную переписку с певицей.

Ранее на страничке Плаксиной в соцсети появилось фото фаллоимитатора, разрисованного зелеными сердечками. Кроме того, девушка написала на секс-игрушке имя, которым она предпочитает называться — Pacha Tati.

Оказалось, что Успенскую возмутил пост дочери в соцсети, о чем она не преминула сообщить в переписке. Плаксина сделала скрин беседы и опубликовала его в Instagram.

«Ты что, с ума сошла? Что ты выставляешь, у тебя крыша поехала?!» — написала исполнительница шансона дочери.

Также Успенская в нецензурной форме отметила, что пост с секс-игрушкой выглядит очень плохо.

«Как я могу быть нормальной, если за мной всю жизнь следят?» — прокомментировала переписку Плаксина.

Отношения Успенской с дочерью давно оставляют желать лучшего. Зимой Плаксина стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ и рассказала, что мать постоянно над ней издевалась. Успенская, в свою очередь, выступила на передаче «Однажды», где назвала свою дочь неадекватной. По словам певицы, она специально отправила Плаксину к отцу в США, чтобы не терпеть ее странные выходки.

В Штатах дочь королевы шансона занимается рисованием. Девушка постоянно эпатирует публику неожиданными постами в Instagram. Недавно Плаксина предстала перед подписчиками полуголой и назвала свою мать «королевой России».