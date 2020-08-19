Мать погибшего в ДТП с Ефремовым не знает настоящую причину смерти сына

Москва, 19 августа. Мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера театра и кино Михаила Ефремова, не знает, как умер ее сын. Об этом рассказала в рамках программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» соседка Захаровых Людмила Арефьева.

Она сообщила, что никто из жителей села не поверил, что на очередном судебном заседании актер почувствовал себя очень плохо. Напомним, 11 августа Ефремова вынесли из здания суда на носилках. Артиста госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» Людмила Арефьева поинтересовалась, почему никто не спросил, как чувствует себя мать погибшего Сергея Захарова. Соседка Захаровых добавила, что мать погибшего в ДТП Сергея не знает настоящую причину смерти сына.

«Он был лучиком в их семье. Очень приятный мужчина. Таких очень мало. До сих пор мама Сережи не знает, как погиб ее сын. И соседи, и родственники говорят ей, что он от сердечного приступа умер. Потому что нельзя человеку в возрасте 86 лет сказать, что ее дитя убили», — заметила Арефьева.

Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве, напоминает «ФедералПресс». Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Артист не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу, после чего влетел в грузовик. Его водитель получил смертельные травмы и скончался в больнице. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, во вторник состоялось очередное заседание по рассмотрению дела о смертельной автокатастрофе. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл «козырь», о котором говорил до начала судебных заседаний.

Многие общественные деятели, публицисты, политологи и неравнодушные граждане страны считают, что Михаил Ефремов должен понести справедливое наказание за содеянное. Так, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков указал, что Ефремова нужно посадить в тюрьму. По словам Понасенкова, актеру нередко сходили с рук пьяная езда за рулем и другое вызывающее поведение. Это привело к тому, что артист уверился в собственной безнаказанности, уверен телеведущий.