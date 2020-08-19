Соловьев отыскал «белорусского рабочего», который обнажился в его эфире

Москва, 19 августа. Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на провокацию в его эфире с демонстрацией гениталий. Он назвал инцидент ошибкой редакторов и рассказал, кем на самом деле является эксгибиционист.

Телеведущий заявил, что ему удалось отыскать провокатора в Instagram.

«Он не имеет никакого отношения к минскому «БелАЗу». Это тупейшая и пошлейшая ошибка редакторской группы. Этот человечек считает себя специалистом в тату и, судя по всему, проживает на территории США. В комментариях у него много прибалтийцев», — комментирует телеведущий.

Соловьев сравнил эксгибициониста со скандальным журналистом «Дождя» Павлом Лобковым, который тоже устраивал провокации с изображением гениталий. Он указал на отсутствие связи между провокатором и Белоруссией.

«Какой протест, такие и мелкие прыщи. Я имею в виду протест лично этого человека, а не жителей Белоруссии, к которым он не имеет отношения. Это просто эксгибиционист и больной человек, а жители Белоруссии — это те, кто выходил на улицу в воскресенье», — сказал журналист.

Напомним, 17 августа в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» появился мужчина, который представился рабочим завода «БелАЗ». Когда Соловьев спросил его о ситуации на производстве, тот опустил камеру и крупным планом показал свои гениталии. После этого связь с «рабочим» прервалась.

По словам Соловьева, инцидент с «рабочим» стал лакмусовой бумажкой для СМИ. Из всего прозвучавшего в эфире журналистов больше всего заинтересовали «мелкие гениталии несчастного клоуна».