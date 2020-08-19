Тихановская призвала Европу не признавать итоги белорусских выборов

Минск, 19 августа. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги прошедших в республике выборов. Об этом она заявила в своем видеообращении, опубликованном на YouTube.

«Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов», — сказала она на английском языке.

Также Тихановская сообщила, что инициировала создание Национального координационного совета Белоруссии. По ее словам, эта структура должна возглавить процесс «мирной передачи власти через диалог». Тихановская утверждает, что совет готов инициировать «проведение новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением». Также экс-кандидат в президенты призвала европейских лидеров уважать суверенитет Белоруссии и «выбор белорусского народа».

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. За действующего президента республики Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Светлана Тихановская набрала чуть более 10% голосов.

Отметим, что еще в июне Лукашенко заявлял о вмешательстве Запада в белорусские выборы. Тогда президент республики сказал, что за его оппонентами «стоят кукловоды».

Ранее Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти в Белоруссии. Президент республики отметил, что программа оппозиционеров предполагает переориентацию на Запад.