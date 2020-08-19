Роза Сябитова рассказала, как десять лет жила без секса

Москва, 19 августа. Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в интервью порталу «Собеседник» раскритиковала блогера Екатерину Диденко, которая завела роман спустя несколько месяцев после трагичной смерти мужа в бассейне с сухим льдом.

Недавно «аптечный ревизорро» Екатерина Диденко начала активно постить в Instagram снимки с новым ухажером. Подписчики начали критиковать девушку, так как сразу после смерти супруга она увеличила грудь, сделала коррекцию губ и начала новые отношения.

Сябитова отмечает, что в социуме есть определенные нормы, в том числе насчет продолжительности траура. Ей эта ситуация близка, так она тоже в молодости стала вдовой.

«Я держала траур год. Но я не большинство, и для меня траур по мужу сопровождался не моим горем, а тем, что дети потеряли отца. Я и замуж снова не выходила, пока не поставила их на ноги», — говорит «телесваха».

Она отмечает, что мужчина у нее появился лишь спустя десять лет.

«Десять лет без отношений? Это были 1990-е. Какой секс? Тут жрать нечего было, на четырех работах пахала, а ночью мыла полы в метро. Какой тут мужчина?» — говорит Сябитова.

По ее словам, современные блогеры напоминают ей ток-шоу «Окна», так как их жизнь у всех на обозрении. Сябитова говорит, что ее поколению повезло, потому что тогда еще не было Интернета.

«Эта девушка (Диденко. — Прим. ФАН) скорее всего не включает мозг. Пусть ее родители себе двойки ставят, не воспитали правильно дочь. Это не ее вина — это ее беда», — резюмировала ведущая «Давай поженимся».

Ранее скандальный блогер Лена Миро похвалила «живущую полной жизнью» вдову Екатерину Диденко, которая закрутила роман с молодым актером. «Аптечный ревизорро» поделилась фотографиями с отдыха в Сочи с новым ухажером. Подписчики удивились, как ей удалось так быстро забыть погибшего мужа, на что блогер ответила, что «выбирает жить», а не скорбеть. Недавно Диденко поделилась фото, на котором стоит в объятиях нового бойфренда.