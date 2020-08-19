Кедми рассказал о новом поражении Запада в противостоянии с Россией

Москва, 19 августа. Регистрация Россией первой в мире вакцины от коронавируса стала для Запада новым поражением в противостоянии с РФ, сравнимым с проигрышем в космической гонке. Об этом заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в эфире ITON-TV.

Запад довольно скептически отнесся к регистрации российского препарата «Спутник V». По мнению Кедми, за рубежом просто не могут поверить, что русские «Иваны» смогли обойти развитую медицину ЕС и США. Эксперт отметил, что все обвинения в адрес РФ разбиваются о факты, а заявления о том, что Москва просто хочет заработать, опровергаются готовностью России бесплатно передать формулу препарата любой стране.

«России вакцина нужна не ради борьбы за престиж, а для вакцинации своего населения», — подчеркнул Кедми.

Аналитик также напомнил, что западные СМИ не написали ни одного слова правды о том, как Россия борется с коронавирусом.

«О том, что был протестирован практически каждый четвертый, о количестве построенных больниц, о пяти созданных вакцинах кто-нибудь написал? Нет!» — возмутился эксперт.

Кроме того, Кедми подчеркнул, что для России приоритетом является здоровье населения, а западные фармкомпании при этом раздувают стоимость препаратов до предела. По словам аналитика, на Западе производители вакцин снижают цены на препараты только тогда, когда этот вопрос выносится на обсуждение властей. Что касается российских фармкомпаний, то они не видят в вакцине средства обогащения, поскольку препарат трижды окупится за счет восстановления экономики.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа. Препарат уже испытала на себе дочь главы государства, пишет НСН.

Вакцина даст иммунитет от коронавируса на два года. Производство препарата уже стартовало. Как сообщает Infox.ru, более 20 стран направили России заявки на приобретение вакцины.