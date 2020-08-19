Фанаты Лизы Галкиной показали, как девочка будет выглядеть через 10 лет

Москва, 19 августа. Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина отличается любознательным умом, творческими задатками и очаровательной внешностью. К тому же в ней абсолютно отсутствует заносчивость, которая свойственна многим звездным детям. Поэтому неудивительно, что у нее уже сформировалась целая армия поклонников в социальных сетях.

Почитатели звездной четы Пугачевой и Максима Галкина активно ведут фанатские страницы, посвященные их детям. Подписчики часто сравнивают шестилетних Лизу и Гарри с их популярными родителями.

Недавно в одном из таких аккаунтов решили заглянуть в будущее с помощью приложения FaceApp. Сервис показал, как будет выглядеть Лиза Галкина через 10 лет. Приложение выдало милое, но очень кукольное лицо, тем самым вызвав различную реакцию у поклонников.

«Неотразимая красотка с натуральными светлыми волосами очень красивого оттенка. Сохраню эту фотографию. Интересно будет посмотреть через 10 лет», — пишет ivanko8278. «Милое создание! Хочу видеть ее через 10 лет именно такой! Да будет так!» — комментирует kasatkina08.07.

Среди поклонников нашлись и те, кто был не в восторге от таких экспериментов.

«Ребят, остановитесь! Что, нечем заняться? У всех детки красивые. Красотка или нет, не важно. Жизнь расставит все по местам», — отмечает valya.kataeva.59. «Не надо торопить события. Пусть будет такой, милой, обаятельной, здоровенькой и умненькой!» — написала fomenko9069.

Ранее сообщалось, что Лиза Галкина устроила показ мод в саду загородного особняка своих родителей в Подмосковье. В домашнем дефиле Лиза предстала вместе со своим братом Гарри и дочкой Кристины Орбакайте Клавдией. Большинство нарядов, которые примерили дети, сшила Галина Юдашкина, дочь известного модельера Валентина Юдашкина.