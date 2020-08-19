Шаляпин назвал сумму для комфортной жизни в Москве

Москва, 19 августа. Известный певец Прохор Шаляпин рассказал, сколько денег нужно человеку для комфортной жизни в Москве. Соображениями по данному вопросу он поделился с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Музыкант отметил, что сегодня в Москве живут люди с разным достатком и с разными запросами.

«Сегодня даже народные артисты не живут на миллионы, а, например, тиктокеры, которые научились разговаривать только недавно, уже зарабатывают и тратят миллионы», — заявил Шаляпин.

По словам певца, некоторые жители столицы имеют миллионы на счетах, но при этом в месяц тратят не более ста тысяч рублей. Также Шаляпин отметил, что он смог бы прожить и на 50 тысяч рублей в месяц, но ему бы это далось нелегко. Дело в том, что артист не привык считать деньги — певец просто покупает и ест все, что ему захочется.

«Для комфортной жизни человеку надо в Москве 200–300 тысяч рублей в месяц», — назвал приемлемую сумму дохода для москвичей Шаляпин.

Певец уточнил, что этой суммы хватит тем, у кого есть свое жилье в столице, иначе денег потребуется больше. По мнению Шаляпина, в провинции можно комфортно жить на 150 тысяч рублей в месяц, если не тратиться на рестораны.

«Можно и 10 миллионов потратить. У людей сегодня много трат, без которых можно обойтись», — подытожил артист.

Ранее гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Спортсменка рассказала, что практически не посещает рестораны, а в один поход за продуктами тратит около 10 тысяч рублей.