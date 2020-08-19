В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности

Москва, 19 августа. Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести курс занятий по медицинской грамотности в школах. Соответствующее письмо она направила на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщает RT.

По словам Волынец, целью курса будет повышение общей осведомленности об угрозах вирусных заболеваний и способах защиты от них среди школьников.

«В рамках курса важно объяснить школьникам основы индивидуальной защиты и технику применения средств индивидуальной защиты, типологию вирусных заболеваний и их потенциальную угрозу, правила поведения во время эпидемий (также вируса гриппа)», — говорится в обращении.

Необходимость такого курса член ОП обосновывает не только распространением коронавируса, но и невысоким уровнем понимания природы вызываемых вирусами заболеваний в целом. Особое внимание следует уделить способам профилактики таких болезней, считает Волынец.

«Другой частью данного курса должна стать профилактика вирусных заболеваний, в том числе способы немедикаментозного укрепления иммунитета: базовые понятия правильного питания и ЗОЖ», — подчеркнула председатель Национального родительского комитета.

Волынец обратила внимание, что подобный курс в рамках отдельного предмета должен быть необязательным. Он может войти в программу предмета основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), отмечает член ОП.

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