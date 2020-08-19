Обнаружена особая опасность коронавируса для беременных

Москва, 19 августа. Риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались учеными: согласно недавним исследованиям, ожидание ребенка делает женский организм уязвимым для тяжелого течения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Среди 91,4 тыс. женщин репродуктивного возраста с подтвержденным коронавирусом было зарегистрировано 8,2 тыс. беременных, которые имели на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии. Также данная категория пациенток на 70% чаще нуждалась в искусственной вентиляции легких, при этом вероятность смерти у них была ниже.

В беседе с «Известиями» профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева подчеркнула, что во время беременности женский организм испытывает двойную нагрузку.

«Почки и печень, сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. Если прибавить к этому дополнительную нагрузку, которую испытывает организм во время борьбы с коронавирусом, получаем высокую вероятность того, что родившая мамочка окажется в палате интенсивной терапии», — говорит Галина Рева.

Отмечается, что у беременных женщин сокращается объем легких и повышается свертываемость крови из-за необходимости быстрой остановки кровотечения после родов. При заражении коронавирусом это может привести к повышенному тромбообразованию. Также ученые подчеркивают, что противовирусные препараты могут спровоцировать патологии плода.

Ранее немецкие вирусологи впервые выявили коронавирус в грудном молоке. Российский терапевт Юрий Ярошенко отметил, что риск передачи COVID-19 через грудное молоко маловероятен, так как оно содержит антитела даже на ранних сроках заболевания. При этом он подчеркнул, что единых рекомендаций для лечения беременных женщин с коронавирусом еще не выработано.