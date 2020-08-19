Вильфанд предупредил о «нашествии» медуз на Азовском море

Москва, 19 августа. В связи с теплой погодой на Азовском море появилось большое количество медуз. Сообщает со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС.

Улучшения ситуации в ближайшие дни не прогнозируется, отметил метеоролог.

«За счет очень теплой погоды и биологических процессов сейчас в Азовском море очень некомфортно — медуз очень много. Они обычно появляются, конечно, к концу августа, но сейчас их слишком много», — заявил Вильфанд.

По словам эксперта, распространению медуз в Азовском море в ближайшее время будут способствовать погодные условия.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей об утренних холодах. По прогнозам, если дневная температура будет в районе 20-23 градусов, то ночами ожидается как минимум на 10 градусов ниже.