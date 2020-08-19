Эксперт рассказал, чем опасна для здоровья компьютерная клавиатура

Москва, 19 августа. Использование компьютерной клавиатуры может быть опасным для здоровья: находящиеся на ней бактерии вызывают ряд заболеваний кожи и глаз. Глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik рассказал, как можно себя обезопасить.

Он отмечает, что на клавишах, и особенно между ними скапливается большое количество потенциально опасных микроорганизмов.

«Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее», — говорит эксперт в интервью радио Sputnik.

Рябинин рекомендует переходить на сенсорное или голосовое управление, чтобы избежать контакта с загрязненными поверхностями. Если такая возможность отсутствует, то необходимо заботиться о гигиене рабочего пространства и раз в месяц чистить клавиатуру.

«Самое банальное и базовое решение — протереть корпус и клавиши моющим средством. Для этого подойдут специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта», — советует специалист.

Также он призвал не забывать о чистке пространства между клавишами. Для этого можно использовать ватную палочку или щетку с мягкой щетиной.

Ранее известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал семь мест, где скапливается больше всего микробов. По мнению специалиста, это компьютерная клавиатура, дверные ручки, мобильный телефон, ключи, деньги, пульт телевизора, а также кнопки в лифте.

Глава лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев недавно рассказывал о том, как можно очистить офис от вирусов.