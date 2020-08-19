Байдена официально выдвинули кандидатом в президенты США

Вашингтон, 19 августа. Демократическая партия США официально выдвинула на пост президента бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает AP.

Из-за пандемии коронавируса голосование проходило в виртуальном формате. Представители делегаций штатов и заморских территорий США поочередно объявляли, за кого отдают свои голоса их делегаты — за бывшего вице-президента или его главного соперника — вышедшего из внутрипартийной гонки в апреле сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Байден преодолел минимально необходимый порог голосов (2 374), когда представители от Северной Каролины огласили свое решение. В общей сложности бывший вице-президент получил свыше 3 550 голосов, Сандерс — 1 150. Последними выступили делегаты от Делавэра, где кандидат от демократов прожил большую часть жизни.

«Для меня было честью соревноваться вместе с одной из самых талантливых групп кандидатов, которую когда-либо выставляла Демократическая партия. И я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти всеобщие выборы как единая партия», — отметил Байден.

Президентские выборы назначены в США на 3 ноября. Согласно опросам, действующий президент страны Дональд Трамп имеет чуть меньшую поддержку, чем Байден.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон заявил, что при действующем главе государства Белый дом превратился в эпицентр хаоса. По его словам, Трамп неспособен наладить последовательное управление страной. Клинтон подчеркнул, что США остаются единственной крупной промышленно-развитой экономикой, уровень безработицы в которой утроился.