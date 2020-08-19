Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Москва, 19 августа. Удаление ненужных и тяжелых приложений на смартфоне, которые могут работать в фоновом режиме, поможет ускорить работу гаджета. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Он подчеркивает, что «тормозить» могут и современные устройства, независимо от их операционной системы.

Ускорить старые или бюджетные девайсы можно за счет изменения настроек системы и удаления ненужных сервисов. Он советует обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook или YouTube.

«К примеру, на Android существуют облегченные версии приложений — например, Facebook lite, Google Maps Go. Можно пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит», — говорит Гриценко.

Ранее операционный директор Gamesup24 Ольга Тимофеева рассказала о преимуществах режима «в полете» для смартфонов, когда вы находитесь на земле. По ее словам, этот режим можно применять при проблемах с интернет-соединением. Также с этим режимом никто не отвлечет пользователя от любимой игры — «условно-бесплатные» приложения не будут показывать рекламу.