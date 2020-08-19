Билл Клинтон предрек США годы унижений в случае переизбрания Трампа

Вашингтон, 19 августа. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что Белый дом при действующем главе государства Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса. Об этом он рассказал в ходе съезда Демократической партии США.

Клинтон обвинил Трампа в неспособности наладить последовательное управление страной.

«Дональд Трамп заявляет, что мы (США. — Прим. ФАН) занимаем лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно-развитой экономикой, где уровень безработицы утроился», — говорит бывший американский лидер.

По его словам, Овальный кабинет Белого дома в таких ситуациях должен становиться командным центром, но вместо этого он стал «эпицентром хаоса». Экс-президент говорит, что американцы сделали правильный выбор, если им нужен человек, который «считает своей работой просмотр телевидения часами напролет и поношение людей в соцсетях».

«Отрицать, отвлекать внимание и унижать — такой подход отлично срабатывает, когда стараются развлекать и подстрекать. Но при реальном кризисе такой подход рассыпается как карточный домик», — заявил Билл Клинтон.

Он отметил, что США ждут «еще 4 года обвинений, гнобления и унижений» в случае переизбрания Трампа на пост президента.

Ранее Дональд Трамп, известный своей привычкой давать прозвища политическим оппонентам, предложил называть своего предшественника Барака Обаму и работавшего с ним вице-президента Джо Байдена одним именем — «Обайден». Во время недавнего выступления в Миннесоте Трамп подверг критике экономическую политику Обамы. По мнению нынешнего президента, политика его предшественника не соответствовала интересам американских рабочих.