Вашингтон, 19 августа. Бывший госсекретарь США Джон Керри обвинил президента страны Дональда Трампа в неспособности противостоять приписываемым России попыткам вмешиваться в американские выборы. Об этом со ссылкой на выступление Керри на Национальном съезде Демократической партии во вторник сообщает ТАСС.

«Дональд Трамп делает вид, будто Россия не атаковала наш избирательный процесс. А теперь он ничего не предпринимает по вопросу того, что Россия предлагает вознаграждение за наши войска. Он не будет защищать нашу страну, он не знает, как защитить наши войска», — подчеркнул Керри.

По словам экс-госсекретаря, единственный человек, в защите которого заинтересован Трамп — «это он сам».

Керри поддержал кандидатуру на пост президента США бывшего вице-президента Джозейфа Байдена. По мнению экс-госсекретаря, тот понимает, что, «если не получится сплотить народы», не может быть решен ни один из мировых вопросов. К таким проблемам он отнес ядерные вооружения, климатический кризис, терроризм и восстановление от пандемии COVID-19.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в стране в 2016 году. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал доказательства того, что «Россия помогла Дональду Трампу стать президентом США», длилось почти два года. Оно обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом. Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы в преддверии выборов.

Сам Трамп недавно заявил, что доклад Сената о «российском деле» доказал отсутствие у него связей с РФ в преддверии выборов 2016 года.