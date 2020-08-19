Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

Москва, 19 августа. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно было заручиться поддержкой рабочих сразу после начала протестов в стране, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — отметил Горбачев в интервью Kp.ru.

Последний глава Советского Союза сказал, что в свое время также обращался к поддержке трудящихся, однако не получил «нужной поддержки». Горбачев напомнил, что покинул пост президента СССР добровольно.

«Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны. <…> Это — главное. Но не все это понимают», — комментирует Горбачев.

По его мнению, на протестных акциях в Белоруссии чувствуется иностранное влияние, во времена распада СССР такого не было.

Ранее «Известия» сообщали, что Литва стала основным оппонентом белорусских властей на международной арене. Вильнюс отказывается признавать легитимность Александра Лукашенко, угрожает санкциями, а также приютил оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Дело дошло до того, что в Минске объявили о военных учениях на границе двух государств.

Также отмечалось, что так называемый Фонд солидарности белорусской оппозиции собрал 1 млн евро для пострадавших в ходе протестов граждан страны. Об этом заявил один из основателей фонда Андрей Стрижак.