Концерн «Калашников» представит первое в России смарт-ружье

Москва, 19 августа. Концерн «Калашников» разработал первое в России смарт-ружье, оружие может синхронизироваться со смартфоном. Об этом сообщается на странице производителя в соцсети «ВКонтакте».

Разработчики взяли за основу гладкоствольное ружье МР-155. Но разработке добавили возможностью синхронизироваться с мобильными устройствами. Ружье представят на военно-техническом форуме «Армия-2020». Мероприятие будет проходить в подмосковном парке «Патриот» с 23 по 29 августа.

На странице концерна опубликована видеозапись, на которой можно увидеть разработку. Из публикации можно сделать вывод, что на ружье установят экран, который будет помогать синхронизации с гаджетами.

Ранее главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев заявил, что представленный концерном «Калашников» новый автомат АК-19 свидетельствует о переориентации РФ на международный оружейный рынок.

По словам Дегтярева, АК-19 является усовершенствованной версией своего предшественника АК-12. Принципиальными особенностями нового автомата стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель. Однако главным отличием является использование патрона стандарта НАТО калибром 5,56.