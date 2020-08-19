Россиянам объяснили, как избежать проблем в аэропорту

Москва, 19 августа. Эксперты дали рекомендации, которые позволят россиянам избежать неприятностей в аэропорту. Как отмечают представители сервиса Biletik.aero, нарушение этих правил может привести к задержанию человека.

Специалисты призвали туристов не шутить с сотрудниками аэропорта, а также говорить о взрывчатке, наркотиках и других запрещенных вещах в багаже.

«После такого сотрудники обязаны вызвать охрану и полицию. Тогда шутник будет вынужден пройти дополнительный тщательный досмотр, который может занять много времени — есть риск опоздать на рейс», — отмечают представители сервиса Biletik.aero в своем блоге в «Яндекс.Дзен».

Также эксперты советуют заранее проверить, нет ли в вашем багаже запрещенных предметов. В некоторых странах даже самые безобидные вещи могут спровоцировать проблемы на таможне.

«Вас могут остановить за провоз электронной сигареты в Таиланд или жевательной резинки в Сингапур», — предупредили специалисты.

Пассажиры, чья внешность сильно отличается от фотографии в паспорте, также могут столкнуться с проблемами. Тем путешественникам, которые делали пластические операции, стоит брать c собой медицинские справки.

Внимание правоохранителей может привлечь «подозрительное поведение». Сюда относится частое моргание и зевание, а также нервные тики. «Подозрительными» могут счесть пассажиров с бледным и опущенным лицом.

Ранее бортпроводница с семилетним стажем назвала самые частые проступки пассажиров. По ее словам, это воровство и курение в туалетах. Много жалоб от работников авиакомпании поступает и на пассажиров, пренебрегающих личной гигиеной. Она отметила, что после каждого полета в самолете не хватает пледов. Стюардесса подчеркнула, что пассажиры пытаются украсть даже ремни безопасности.