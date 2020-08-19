Степаненко заставят вернуть Петросяну коллекцию раритетных книг

Москва, 19 августа. Юмористку Елену Степаненко могут заставить вернуть бывшему супругу, юмористу Евгению Петросяну коллекцию раритетных книг. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Kp.ru.

В издании отмечают, что большая часть книжного собрания Петросяна заняла стенные шкафы в квартире артиста площадью 516 кв. метров в Зачатьевском переулке. В настоящее время апартаменты занимает бывшая супруга юмориста Елена Степаненко.

По данным газеты, автор монологов Петросяна, писатель Евгений Териков еще в 70-е годы продал артисту дедовскую коллекцию книг. Он выступит на новом судебном заседании по разделу имущества Петросяна и Степаненко. Писатель даст показания, что продал книжную коллекцию до брака юмориста со Степаненко, сообщает источник газеты. Защита Петросяна попросит вернуть книжное собрание, как не являющееся совместно нажитым имуществом.

Уникальная библиотека Петросяна включает прижизненные издания Зощенко, Пушкина и Льва Толстого. В ней присутствуют и подлинники рукописей Пушкина.

«В библиотеке Петросяна более 6 тысяч книг. Из них больше половины раньше принадлежали мне. Мой дед коллекционировал книги еще до революции, он был богатым биржевиком. В конце 70-х ко мне в гости зашел Петросян, тогда — молодой конферансье. Увидел книги и загорелся: «Продай!» Я согласился — ящиками с книгами была заставлена вся моя маленькая квартирка, а Женя произвел впечатление ценителя, книголюба» — рассказал изданию Евгений Териков.

Артист выкупал книги частями, за первую партию примерно в пятьсот штук он заплатил четыре тысячи рублей. Писатель подчеркивает, что «в середине 70-х это были серьезные деньги». Остальные книги Петросян покупал поштучно, часть писатель отдал юмористу, так как «все равно негде хранить». По словам Терикова, самые дешевые экземпляры из этой коллекции на черном рынке сейчас оцениваются в сотни тысяч рублей, наиболее уникальные — в миллионы.

Степаненко и Петросян официально развелись еще в ноябре 2018 года. Недавно юмористка пожелала бывшему мужу жить долго и счастливо.