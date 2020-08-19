Стала известна стоимость квартиры Ефремова в центре Москвы

Москва, 19 августа. Кадастровая стоимость квартиры Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в центре Москвы оценивается в 40 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что «дом с писателями-классиками» или доходный дом Бройдо был построен в 1907 году. Площадь расположенной в нем квартиры Ефремова составляет 148,5 кв. метра. В нее входят 14 комнат, шесть из которых — жилые. Также в квартире имеются два санузла и балкон. Дом является памятником регионального значения. Ефремов приобрел эту недвижимость в 2011 году.

Ранее сообщалось, что элитная квартира в Плотниковом переулке, в которой Михаил Ефремов находится под домашним арестом, значительно подешевела из-за инфляции и пандемии COVID-19. С момента покупки недвижимость подешевела более чем на 150 тыс. евро.

18 августа прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Вдова, брат и младший сын погибшего Сергея Захарова предъявили актеру иск на символическую сумму 1 рубль, передает RT. По словам их адвоката, никакая сумма не возместит потерю близкого человека. Между тем старший сын Захарова намерен добиваться компенсации в размере 6,5 млн рублей.

Многие эксперты убеждены, что Михаил Ефремов должен отправиться в тюрьму. Блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком. Историк Евгений Понасенков заявил, что, по его мнению, актер фактически убил человека.