Роспотребнадзор дал советы по выбору яблок

Москва, 19 августа. Роспотребнадзор перед Яблочным Спасом (19 августа) дал рекомендации по выбору и правильному употреблению яблок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прежде всего специалисты советуют осмотреть яблоки на предмет пятен, помятостей и следов гниения.

«В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами – патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом», — сообщает Роспотребнадзор.

Если яблоки продаются в упаковке, то на ней должно быть указано наименование, место происхождения, дата сбора и упаковки, срок годности, а также условия хранения. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что если в упаковке более 3 кг яблок, то она должна быть жесткой.

При длительной транспортировке яблоки покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения. Перед употреблением фрукты необходимо тщательно вымыть горячей водой. В Роспотребнадзоре напоминают, что летние сорта яблок могут храниться от 2 до 4 недель, а осенние и зимние сорта от 7 месяцев до года

Ранее специалисты в области медицины и диетологии рассказали об опасности и пользе яблок. Отмечается, что среднее по размеру яблоко приравнивается к куску хлеба, поэтому чрезмерное потребление в пищу этих плодов не рекомендуется людям с ожирением и сахарным диабетом. Остальным советуют есть не более двух-трех яблок после приема пищи.