Москва, 19 августа. Мало кто знает, что первый президент России Борис Ельцин, позволивший в 1991 году Украине оставить себе Крым, променял его на ядерные ракеты. Как отмечает «Бегемотъ», тогда он мог с легкостью вернуть полуостров под контроль Москвы.

После распада СССР Ельцин допустил грубейшую ошибку, которую теперь приходится исправлять ценой огромных усилий. Он не стал настаивать на возвращении Крыма в состав РФ, однако имел на это полное право.

Крым вошел в состав УССР в 1954 году по решению генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева, который мотивировал этой экономической необходимостью. Однако все договоренности перестали действовать после ликвидации Советского Союза. В начале 1990-х годов начался настоящий дележ территорий.

Ельцин намеревался вернуть полуостров в состав России, однако его уговорили воздержаться от этой идеи в обмен на передачу ядерного оружия, которое тогда находилось на территории Украины. Он принял предложение и не стал настаивать. Это решение многие до сих пор считают фатальной ошибкой, передает «Царьград».

Ранее бывший советник Бориса Ельцина, политолог Сергей Станкевич проанализировал ошибки, которые были совершены руководством страны в начале 1990-х годов. Он выделил четыре главные ошибки: не был найден выход из конституционного кризиса в 1993 году, начало чеченской войны, приватизация ключевых отраслей экономики, решение Ельцина переизбираться в 1995 году.