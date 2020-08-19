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Дочь Заворотнюк призналась, что хотела изменить свою внешность

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Дочь Заворотнюк призналась, что хотела изменить свою внешность

Москва, 19 августа. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что раньше хотела изменить свою внешность, но со временем избавилась от этого желания. Личной историей близкая родственница звезды поделилась в соцсети Instagram.

Анна Заворотнюк начала вести активную жизнь в соцсетях после того, как появились новости об онкологическом заболевании матери. Девушка делится с пользователями историями о собственной жизни.

Теперь она откровенно рассказала о своем желании изменить внешность. Анне когда-то не нравились веснушки на лице, от них и хотела избавиться девушка. Однако к настоящему времени дочь артистки пересмотрела отношение к собственной внешности и считает веснушки своей изюминкой.

«Веснушки — небольшие пигментные пятна на коже, преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на теле. Обусловливаются отложением в коже особого красящего вещества — меланина. Проявляются преимущественно при воздействии солнечного света. У меня веснушки всю жизнь, раньше очень хотела избавиться от них. Но сейчас понимаю, что это моя фишка и мне они даже нравятся», — поделилась Анна Заворотнюк (орфография и пунктуация здесь и далее даны без изменений. – Прим. ФАН)

Ранее дочь популярной артистки поделилась с поклонниками в Instagram фотографией, на которой предстала в красивом стильном платье с открытой спиной.

В своем аккаунте Анна Заворотнюк разместила два одинаковых снимка. Один сделан в черно-белых тонах, а другой снимок цветной. Блогер поинтересовалась у своих поклонников, в какой обработке фото выглядит лучше.

Источник: Instagram
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