Адель раскрыла секрет своего похудения на 45 кг

Москва, 19 августа. Певица Адель недавно рассказала своим поклонникам, как ей удалось сбросить 45 кг. По ее словам, переворот в ее сознании произошел благодаря книге, которая случайно попалась ей в книжном магазине, передает портал «7дней».

Как отмечает Адель, судьбоносную роль в ее жизни сыграла книга Гленнон Дойл под названием «Неукрощенная».

«Если вы готовы, эта книга перевернет все в вашей голове и заставит вашу душу вопить. Теперь, когда я ее прочитала, я наконец-то готова жить для себя самой!» — говорит исполнительница.

После прочтения книги она нашла в себе силы уйти от мужа и кардинально измениться.

«Я правда не знала, что сама несу ответственность за радость, счастье и свободу в моей жизни. И я понятия не имела, что, освобождая себя, мы также освобождаем и тех, кто с нами рядом. Теперь я знаю это, и я это сделала!» — отметила Адель.

Сесть на строгую диету и заниматься в спортзале певице помогло вовсе не стремление подогнать себя под общепринятые стандарты. Как подчеркивает Адель, она начала работать над собой потому, что смогла полюбить себя и захотела сделать это все для себя самой.

Ранее Адель рассказала, как ей удается поддерживать свой вес. Певица стала регулярно заниматься спортом и отказалась от приготовления пищи дома. Она заказывает готовую здоровую еду. Она скорректировала рацион в пользу блюд с низким содержанием углеводов и употребляет не более 1700 ккал в день.