Лолита станет актрисой известного театра

Москва, 19 августа. Театр «Модерн» одним из первых в Москве открыл новый сезон. В его труппу вошла певица Лолита Милявская, которая исполнит роль Агафьи Тихоновны в новом спектакле режиссера Юрия Грымова «Женитьба».

«Скажу честно, актриса я хреновая, но стараться буду. Я даю честное слово, что, если я не потяну, то первая скажу: «я не тяну», — заявила Лолита на сцене, сообщает «МК».

По словам Грымова, он объединил в своем спектакле не только «Женитьбу», но и «Свадьбу» Чехова, и «Женитьбу Бальзаминова» Островского. Лолита же станет невестой, за которою и вступят в борьбу персонажи спектакля.

Открывая новый сезон на сцене театра, Лолита отпустила шутку по поводу своей личной жизни.

«Дело не в том, сколько раз я была замужем, мне это вряд ли поможет, — заявила она, обращаясь к Юрию Грымову. — Ты, наверное, хотел, чтобы это мне помогло, но я вряд ли какого-нибудь найду в этой труппе».

Кроме того, в труппе театра есть еще одно звездное пополнение. В новом спектакле «Кладбище понтов» одну из главных ролей сыграет лидер группы «Танцы-минус» Вячеслав Петкун.

Отметим, во время фестиваля «Славянский базар» Лолита поразила поклонников сменой имиджа. Певица предстала перед публикой с каре и с заметно подтянутой фигурой. В одном из интервью похудевшая певица рассказала о своем отношении к семейному быту. По ее словам, она не «заточена под стирку носков».

По ее словам, «самая большая проблема наших женщин в их желании отражаться в чьих-то глазах и нравиться кому-то». Сама же Лолита позволяет выглядеть себе так, как считает нужным.