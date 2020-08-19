Белоруссия лишилась части финансовой помощи от Швеции

Стокгольм, 19 августа. Правительство Швеции решило заморозить часть помощи Белоруссии на фоне происходящих в республике после президентских выборов событий. Об этом министр скандинавского государства по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон сообщил в Twitter во вторник.

«Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны — тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты», — написал министр.

Будут заморожены две программы в области поддержки бизнес-сообщества и сотрудничества с Центральным банком Белоруссии. Размер выплат по ним составлял три млн и 22,5 млн шведских крон (347 тыс. и 2,6 млн долларов США) соответственно. Поступление денег на финансирование проектов прекращается незамедлительно. Общая помощь республике со стороны Швеции достигает 120 млн крон (13,9 млн долларов США).

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в республике начались массовые протестные акции.

Накануне Совет Безопасности ООН провел посвященное ситуации в Белоруссии заседание, сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии RT. Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что внешнее вмешательство в дела республики угрожает миру и безопасности самой Белоруссии и всего региона.