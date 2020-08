Лоза назвал «большим пиаром» обвинения в плагиате в адрес Little Big

Москва, 19 августа. Музыкант Юрий Лоза считает необоснованными претензии к российской группе Little Big в плагиате. По его мнению, все это лишь попытка «большого пиара».

Ранее один из основателей Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на российскую рейв-группу за плагиат. По его словам, ключевые элементы из его композиций были использованы Little Big в песнях «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны». Артист намерен взыскать с коллег 11,7 млн рублей.

Незадолго до этого пользователи социальной сети TikTok обратили внимание, что принадлежащие российской группе песни Go Bananas и UNO очень похожи на композицию Humps, авторами которой являются участники Black Eyed Peas.

Лоза в беседе в «Вечерней Москвой» сообщил, что не видел эти ролики и не собирается «слушать эту ерунду». Однако он подчеркнул, что доказать плагиат в музыке практически невозможно.

«Чтобы факт имел место, надо, чтобы мелодия повторялась на протяжении восьми тактов без единого изменения», — уточнил он.

По словам музыканта, даже если одна нота отличается, произведение не может считаться плагиатом. В заключении Лоза добавил, что эти претензии — лишь «большой пиар».

Отметим, в середине июля видеоклип Uno, которую музыканты собирались представить на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, собрал рекордное количество просмотров на YouTube. До этого рекорд по просмотрам установила израильская певица Нетте Барзилай со своим клипом на песню Toy («Игрушка»). Ее ролик собрал 133 миллиона просмотров.