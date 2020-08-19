Российские военные помогли вернуть сирийцам их дома в провинции Хама

Дамаск, 19 августа. Военные РФ совместно с подразделениями сирийской армии разминировали поселок Тахмас в провинции Хама, тем самым создав условия для возвращения беженцев в свои дома. Об этом сообщил журналистам начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Рошкин.

«Была произведена зачистка местности, были уничтожены пещеры, схроны, где прятались бандформирования. Тем самым были созданы благоприятные условия для возвращения граждан Сирии в места их прежнего проживания», — говорит Рошкин.

Помимо этого, российские военнослужащие доставили в Тахмас продуктовые наборы для тех, кто недавно вернулся домой и нуждается в помощи. Он отметил, что до прихода боевиков местные жители занимались земледелием. Возвращающиеся беженцы уже начинают восстанавливать свои жилища.

«Когда мы вернулись, было очень сложно, потому что ничего не было, наш дом был разрушен. Сейчас восстановили дом, сделали небольшой ремонт, и теперь у нас есть хотя бы крыша над головой», — говорит Мустафа Тамас, который недавно вернулся в поселок вместе со своей семьей.

Российская военная полиция и ЦПВС продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению в районах Сирии, которые наиболее пострадали от террористов. Недавно российская колонна с продовольствием прибыла в Макс аль-Ашари (провинция Эс-Сувейда). Местные жители собрались еще до приезда офицеров ЦПВС и встретили их аплодисментами.