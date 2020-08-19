СМИ узнали об отставке президента Мали

Бамако, 19 августа. После ареста мятежниками президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает Reuters.

Вооруженные силы Мали организовали военный переворот на фоне многомесячных антифранцузских протестов в стране. Мятеж возглавил руководитель военной школы «Притани» полковник Садио Камара.

Позже мятежными военными были арестованы Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Мали Бубу Сиссе, сообщает RT.

Беспорядки в стране начались в июле 2020 года. Протестующие выступали за отставку действующего главы государства Ибрагима Бубакара Кейта, обвиняя его в неспособности справиться с ухудшением экономической ситуации в стране, коррупции и связях с джихадистами. По данным ООН в ходе протестов погибли не менее 14 человек.