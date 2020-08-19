Раскрыт объем ядерных запасов КНДР

Вашингтон, 19 августа. Министерство обороны США подготовило доклад, в котором раскрыло предположительный объем ядерных запасов и запасов химического оружия КНДР. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным Пентагона, в распоряжении Северной Кореи находится от 20 до 60 ядерных боеголовок, а также от 2,5 до пять тысяч тонн химического оружия 20 видов.

Согласно оценкам американских экспертов, Пхеньян способен ежегодно производить до шести ядерных боеголовок. Кроме того, Северная Корея может разрабатывать биологическое и химическое оружие. В связи с этим КНДР может обладать третьими в мире по величине запасами химического оружия.

Авторы доклада отмечают, что разработкой химоружия Пхеньян занимается с 1960-х годов и может производить бациллы холеры, желтой лихорадки, тифа, оспы и сибирской язвы.

В Пентагоне подчеркивают, что один килограмм бацилл сибирской язвы может привести к гибели 50 тысяч человек.

В июне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян может вспомнить об идее превратить Сеул в «море огня», если продолжатся необоснованные обвинения в ликвидации межкорейского офиса связи. По версии КНДР, ответственность за ликвидацию офиса связи должны нести южнокорейские власти, поскольку они первыми нарушили договоренности.