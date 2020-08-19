Отец Верника трогательно признался в любви умершей супруге

Москва, 19 августа. Актер Игорь Верник опубликовал в Instagram видеозапись со своим 95-летним отцом Эмилем Верником, который признается в любви умершей 11 лет назад жене.

На кадрах пожилой мужчина сидит в кресле и держит в руках телефон с фотографией супруги. Верник-старший обращается к ней «Анютка» и признается, что очень любит ее и всегда ее «боготворил». После этого он рассказал, как их свела «судьба». Игорь Верник также поделился двумя черно-белыми фотографиями. На одном снимке изображена его мать в молодости, а на втором — черно-белый семейный портрет.

«Сегодня день рождения мамы. В этом году папа не смог поехать на кладбище и попросил меня сделать там фотографию. И вот он сидит и смотрит на нее. Вот так выглядит память и любовь», — пишет актер.

Верник отмечает, что его отец не впадает в уныние и не множит боль, а каждый день продолжает любить ушедшую из жизни супругу.

Недавно дочь актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская в годовщину смерти матери опубликовала архивное фото в Instagram. На снимке она запечатлена вместе со своими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми и самой Верой Глаголевой, которая ушла из жизни 16 августа 2017 года от рака желудка. Редкое семейное фото растрогало подписчиков Настасьи, которые выразили ей слова поддержки.