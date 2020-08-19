В России зафиксировали рост числа поддельных денег 

Москва, 19 августа. Впервые за два года в России зафиксирован рост числа выявленных поддельных банкнот, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

В первом полугодии текущего года показатель выявленных фальшивых банкнот достиг 19 тыс. В предыдущие два года за этот же период выявлялось по 18 тыс. липовых купюр.

По данным ЦБ, преступники чаще всего подделывают крупные банкноты. За первые полгода 2020 года выявлено 14,7 тыс. подделок пятитысячных купюр, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 и 2019 годов.

Число подделок купюр номиналом в одну и две тысячи рублей наоборот сократилось. Снижается и число подделок купюр иностранных государств. Самая популярная из которых — доллар США. Не обходят стороной фальшивомонетчики и евро с юанями.

Эксперты полагают, что рост числа подделок может быть связан с повышенным спросом на наличку во время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Опасаясь закрытия банков, люди массово снимали деньги со счетов. Еще одной причиной, полагают эксперты издания, является то, что фальшивомонетчики активизировались из-за финансово-экономических проблем в стране.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в 2019 году основным объектом посягательства фальшивомонетчиков были купюры номиналом в пять тысяч и одну тысячу рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные купюры иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро.