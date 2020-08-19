ФАС попросили обязать аэропорты обосновывать инфраструктурный сбор

Москва, 19 августа. Авиакомпании попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обязать аэропорты обосновывать размер инфраструктурного сбора. Об этом со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщает газета «Известия».

Регулятора просят устранить противоречия в проекте постановления о легализации инфраструктурного сбора аэропортов. Среди прочего, авиаперевозчики просят ограничить полномочия воздушных гаваней, которые могут не допускать сторонних операторов к работе.

По их словам, цены на обслуживание для перевозчиков из-за отсутствия конкуренции остаются высокими, что оказывает влияние на стоимость билетов. Если все аэропорты введут сбор бесконтрольно, авиакомпаниям придется платить дважды: за доступ к инфраструктуре и за пользование ею.

Поправки ФАС введут инфраструктурный сбор в законодательное поле официально. Его уже несколько лет взимает ряд аэропортов, в том числе Домодедово, Кольцово (Екатеринбург), Пулково, Платов (Ростов-на-Дону). Как только будут приняты поправки ФАС, взимать сбор официально смогут все аэропорты. Ранее говорилось, что его объем может составить 50–75 млн евро в год. Обоснование необходимо, чтобы исключить завышение ставки инфраструктурного сбора со стороны воздушной гавани.

Кроме того, поправки ФАС обязывают воздушные гавани обеспечить доступ к работе не связанных с главным оператором компаний. При этом аэропорт вправе предъявлять к новым игрокам требования, которые могут оказаться невыполнимыми, что ограничит доступ новых игроков на рынок, отмечает представляющий одну из авиакомпаний собеседник газеты.

Замруководителя ФАС Александр Редько отметил, что проект постановления разрабатывается для развития конкуренции.

«ФАС выступает за наличие двух–трех независимых операторов по каждой услуге в крупных аэропортах. Их взаимоотношения с главным оператором должны быть прозрачны и легитимны — для этого выводится из «серой зоны» инфраструктурный сбор, равный для всех операторов услуги», — подчеркнул Редько.

По его словам, документ обсуждается и дорабатывается уже более года.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали активно покупать авиабилеты на Новый Год, в том числе и в те государства, с которыми пока еще приостановлено авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.