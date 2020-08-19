В России ожидается подорожание компьютеров и ноутбуков

Москва, 19 августа. Цены на компьютерную технику осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики.

На данный момент уже наблюдается дефицит на некоторые модели ноутбуков и комплектующие для персональных компьютеров. Согласно данным сервиса Price.ru, интерес к компьютерной технике в российском сегменте Сети увеличился на 70%.

По мнению главы направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрея Латышева, размещенные в августе-сентябре заказы на ноутбуки скорее всего доберутся до России в начале следующего года.

«Розница, дистрибуторы и вендоры стараются смягчить повышение в стремлении не потерять темпы продаж. Новое подорожание началось в июле, в России этот товар появится осенью, тогда мы увидим новый скачок цен», — заявил Латышев в беседе с «Известиями».

Эксперты подчеркивают, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10%, а на комплектующие для ПК — на 20%. По мнению Латышева, из-за роста цен на импортные комплектующие вырастет стоимость всей электроники, не только компьютеров.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто отмечал, что в России также ожидается рост цен на автомобили в ближайшее время. По его словам, в настоящее время фиксируется дефицит модельного ряда практически по всем брендам. При этом в России наблюдался всплеск продаж новых автомобилей, поэтому совокупность данных факторов оказывает влияние на цены.