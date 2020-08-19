Кравчук рассказал, как достичь мира в Донбассе

Киев, 19 августа. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о планах по возвращению мирной жизни на юго-востоке страны. По словам первого президента Украины, сейчас необходимо переходить к конкретным шагам по мирному урегулированию в Донбассе.

В интервью RT Кравчук отметил, что есть лишь один способ прийти к миру в Донбассе.

«Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину», — подчеркнул он.

По словам политика, сейчас необходимо «вносить предложения, которые являются реальными и отвечают украинской Конституции, украинскому законодательству». Перейти от взаимных обвинений к конкретным шагам.

«Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», — заявил Кравчук.

В частности, он предлагает рассмотреть предложение о свободной экономической зоне в Донбассе. При этом он уточнил, что речь идет не только о Донецкой и Луганской народных республиках, «а в целом в Донецкой области и Луганской». Это, по мнению политика, позволит «включить людей в работу, инвестиции, начнется непосредственное участие власти, общественных организаций».

«То есть не надо бояться сегодня каких-то решений, которые кому-то могут понравиться или не понравиться. Главное, чтобы они отвечали интересам людей», — добавил экс-президент.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.

Отметим, что ранее Кравчук заявил, что готов при необходимости признать бесперспективность Минских соглашений. Украинский представитель указал, что Киев может отказаться вести переговоры по Донбассу в рамках подобного формата, если Россия не пойдет на определенные уступки. Это фактически будет означать, что украинские власти готовы пойти на срыв Минских соглашений.