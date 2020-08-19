Протестующим в Белоруссии пообещали раздать миллион евро

Минск, 19 августа. Так называемый Фонд солидарности белорусской оппозиции сообщил, что собрал 1 млн евро для пострадавших в ходе протестов граждан страны. Об этом заявил один из основателей фонда Андрей Стрижак.

Он говорит, что якобы все уволенные из-за протестов белорусы «могут обратиться в фонд и получить 1,5 тыс. евро компенсации».

«Более того, у нас 70 заявок от бизнесов, которые готовы перечислять стачкомам суммы для выплаты компенсаций тем работникам, которые больше всего в этом нуждаются», — пишет Стрижак в Facebook.

Он призвал сограждан присоединиться к акциям протеста, чтобы требовать отставки руководства страны и признания президентом оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что не намерен проводить новых президентских выборов, несмотря на протестные акции. Он также назвал незначительной численность бастующих и сообщил о работе над изменением конституции в сфере распределения властных полномочий, передает RT.

Недавно в Сети появилось видео проезда байкеров по улицам Минска в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко. На записи мотоциклисты едут по Минску с белорусскими флагами под песню группы RockerJoker «Саня останется с нами».