Объявленный в розыск Муждабаев призвал белорусов «жечь тюрьмы»

Киев, 19 августа. Объявленный в розыск пропагандист запрещенного в России «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Айдер Муждабаев призвал жителей Белоруссии к насилию и погромам. В эфире своего видеоблога он обратился к протестующим с призывом «жечь тюрьмы» и захватывать административные здания.

«Белорусским оппозиционерам нужно жечь тюрьмы и выпускать людей. Но, во-первых, способны ли люди на это? Созрели ли они до этого? Скорее всего, ответ – «нет». Большинство или даже 99% не созрели», — заявил Муждабаев.

При этом он добавил, что в случае подобных действий неизбежно произойдет стрельба.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Они начались после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. Участники несогласованных уличных акций перекрывали несколько улиц в Минске, в том числе проспекты Дзержинского и Независимости, и ряд автомагистралей. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены разгонять граждан с использованием спецсредств. В Европарламенте уже заявили, что могут ввести санкции против Белоруссии, пишет RT.

Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

1 Организация запрещена на территории РФ.