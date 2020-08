Умер известный британский актер Бен Кросс

Лос-Анджелес, 19 августа. Британский актер Бен Кросс, известный по ролям в фильмах «Звездный путь», «Первый рыцарь» и «Огненные колесницы», скончался в возрасте 72 лет, сообщает Guardian.

Актер скончался в Вене после продолжительной болезни. Информацию об этом подтвердила его дочь Лорен.

«Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад. <…> Он был болен некоторое время, но за последнюю неделю его состояние резко ухудшилось», — написала она на своей странице в Facebook.

Кросс окончил Королевскую академию драматических искусств, после чего в 1977 году снялся в фильме «Мост слишком далеко» вместе с Шоном Коннери и Майклом Кейном в роли, которую он позже назвал «прославленным статистом». В том же году он также стал членом Королевской шекспировской труппы, прежде чем получил известность, сыграв Билли Флинна в «Чикаго».

Позднее он появился в главной роли фильма Гарольда Абрахамса «Огненные колесницы», рассказе о британских спортсменах на Олимпийских играх 1924 года. Британская картина стала хитом в США и получила премию «Оскар» за лучший фильм.

«Такой фильм профессионально меняет жизнь, — сказал Кросс в 2012 году. — Внезапно вам предлагают много работы, и это прекрасно. Но с тех пор я реализовал 80 или 90 проектов, ни один из которых не был столь успешным».

С тех пор он снялся вместе с Ричардом Гиром в фильме «Первый рыцарь», сыграл Сарека, отца Спока, в перезагрузке «Звездного пути» 2009 года и сыграл принца Чарльза в фильме «Уильям и Кейт». Он также выпустил ряд синглов, в том числе Name It, You Got it.

У Кросса есть ряд проектов, которые еще не выпущены, в том числе проект Netflix «Последнее письмо к твоему возлюбленному» с Шейлин Вудли и Фелисити Джонс и ужастик «Свет дьявола» с Вирджинией Мэдсен.

У него остались жена, Деяна Бонева Кросс, и двое детей, Тео и Лорен.