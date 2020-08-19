В ДНР предрекли продолжение геноцида против Донбасса со стороны Украины

Донецк, 19 августа. Если на Украине за исполнение советской песни от травли не застрахован даже ребенок, то Донбассу не стоит рассчитывать на прекращение геноцида со стороны Киева. Об этом в беседе с порталом «ПолитНавигатор» заявил глава Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Ранее на Украине решили отомстить 12-летнему сироте Максиму Ткачуку из Волыни, который произвол фурор на музыкальном конкурсе в Лондоне и получил сразу три награды за исполнение советской песни «Смуглянка». После этого украинские националисты развернули травлю ребенка в социальных сетях. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) аннулировала его заявку на участие в отборе на Детское Евровидение-2020. НОТУ мотивировала аннулирование заявки Максима Ткачука на Детское Евровидение из-за того, что среди организаторов британского песенного конкурса Stars of the Albion было Россотрудничество.

Как отмечает Муратов, чиновники НОТУ даже не скрывают политической ангажированности своего решения. По его словам, это лишь один отголосок систематических нарушений прав и свобод человека, которые выявляются на Украине.

«Неужели миллионы сознательных украинцев готовы и дальше терпеть режим прозападных марионеток, которые готовы извести и вытравить любое проявление даже не инакомыслия, но взвешенного взгляда на историческое наследие Украины?» — комментирует Алексей Муратов.

Он напомнил, что «Смуглянка» была специально написана для ансамбля Киевского военного округа, а в фильме «В бой идут одни старики» ее исполняли уроженцы УССР Леонид Быков и Владимир Талашко.